04 июля 2015, 17:10

На улице Первомайская задерживалось движение троллейбусов

На улице Первомайская задерживалось движение троллейбусов, сообщает инфоцентр департамента транспорта Москвы.

Так, был нарушен график троллейбусного маршрута №22. В данный момент движение полностью восстановлено.

Напомним, что во вторник, 16 июня, на Варшавском шоссе трамвай сошел с рельсов. ЧП произошло из-за крупного камня, который оказался на путях. Предполагается, что его намеренно положил на рельс неизвестный злоумышленник.

Авария произошла, когда трамвай спускался с эстакады в районе дома №67 по Варшавскому шоссе. Внезапно он сошел с рельсов, пересек трамвайные пути встречного направления, развернулся на 180 градусов и опрокинулся в кювет. В результате инцидента никто серьезно не пострадал. Вагоновожатый отделался ссадинами.

