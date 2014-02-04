На всех выделенных полосах запустят полуэкспрессные маршруты

Евгений Михайлов рассказал о нововведениях в транспорте

Столичные власти планируют организовывать полуэкпрессные маршруты на всех выделенных полосах. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" заявил генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.

"Сейчас существует шесть полуэкспрессных маршрутов. Они работают достаточно успешно. Задача - на всех выделенных полосах, на всех вылетных магистралях, где появятся выделенные полосы, запустить полуэкспрессные маршруты. Сейчас мы ищем возможность для того, чтобы запустить еще ряд полуэкспрессных маршрутов на не радиальных, а поперечных направления для того, чтобы обеспечить перевозку из районов, где построено много микрорайонов, к станции метрополитена", – отметил Евгений Михайлов.

Кроме того, руководитель ГУП "Мосгортранс" рассказал, что мобильный сервис для отслеживания маршрута и времени прибытия общественного транспорта сейчас тестирует порядка 100 человек. Все они сотрудники "Мосгортранса". "С целью внесения туда необходимых изменений, поиска, выявления любых несостыковок. В том числе сейчас тестируется алгоритм достоверности прогноза прибытия транспорта", – пояснил Евгений Михайлов.

Говоря о работе ночных маршрутов, Евгений Михайлов подчеркнул, что с начала запуска этих маршрутов ими воспользовались более 100 тысяч человек. "Мы сейчас рассматриваем систему для того, чтобы продлить, либо установить ночной маршрут, либо продлить маршруты в Новую Москву", – добавил он.