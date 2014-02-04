Новые низкопольные трамваи будут без турникетов – Михайлов

Для удобства пассажиров новые трехсекционные низкопольные трамваи будут оборудованы валидаторами возле каждой входной двери. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" сообщил генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.
По его словам, бороться с безбилетниками в столичном транспорте будут контролеры совместно с полицией.
"У нас, действительно, происходит падение выручки на 10-15 процентов (из-за отсутствия турникетов - ред.), которые компенсируются повышением технологической эффективности. Бороться с безбилетниками будем с помощью усиления контроля и полиции", - отметил Евгений Михайлов.
Он рассказал, что сейчас на сети ГУП "Мосгортранс" проходят ежедневные рейды с участием полиции.
Евгений Михайлов напомнил, что первые четыре образца новых трехсекционных низкопольных трамваев польского производства прибудут в Москву в марте 2014 года,
"В марте мы получим первые 4 трамвая. 20 февраля запланирована презентация первого трамвая на заводе-изготовителе. Эти трамваи будут направлены все в Москву", - подчеркнул гендиректор ГУП "Мосгортранс".
Подвижной состав, который вскоре появится на столичных улицах, произведен из комплектующих европейского и российского производства. Трамваи будут низкопольными с современными системами кондиционирования и отопления. Кроме того, в салоне будет установлен видеоконтроль.
В случае успешного прохождения испытаний первых четырех вагонов, дальнейшее производство трамваев будет локализовано на территории России.
Напомним, что всего в 2014 году ГУП "Мосгортранс" закупит 70 низкопольных трамваев.