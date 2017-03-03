Новая остановка "Технопарк" появится на маршруте автобуса № 1147

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Маршрут автобуса № 1147, который следует от метро "Тропарево" до Сколково ("Таможенный пост"), изменится с 6 марта, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

При движении к "Таможенному посту" между остановками "КПП-3" и "ОЦ "Технопарк" автобусы будут заезжать по Большому бульвару к новой остановке "Технопарк". Она расположена на территории центра "Сколково", за перекрестком с улицей Кулибина.

Подробности об изменении маршрута можно посмотреть на официальном сайте Мосгортранса.