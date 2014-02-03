Онлайн-табло на остановках 3 февраля заработают в тестовом режиме

Фото: ИТАР-ТАСС

Информационные табло по прибытию наземного транспорта 3 февраля начинают работать в тестовом режиме.

На мониторах отображается время прибытия ближайшего рейса автобуса, троллейбуса или трамвая. Кроме того, с помощью видеокамер фиксируется все происходящее вокруг.

Как отметил в эфире радиостанции "Москва FM" генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов, в конце декабря 2013 года был запущен ситуационный центр и в настоящее время отстраиваются внутренние процессы, чтобы не вводить информацию вручную.

Всего в 2014 году в Москве планируется установить тысячу онлайн-табло.

Напомним, "Мосгортранс" с середины октября вводит в эксплуатацию так называемые "умные" остановки. Павильоны с электронными табло, камерами видеонаблюдения и платформами для инвалидов появятся в том числе на всех вылетных магистралях Москвы.

В основном "умные" остановки появятся вне центра города на вылетных магистралях. Предполагается, что такие комплексы оборудуют специальными платформами для удобства маломобильных граждан. На них также появятся поручни для колясочников. Электронные табло на остановках будут подсвечиваться круглосуточно.