Мосгортранс открыл "горячую линию" для жалоб на водителей автобусов

Мосгортранс ввел дополнительную систему контроля за общественным транспортом, сообщает телеканал "Москва 24".

На автобусах 6-го автопарка разместили специальные наклейки с номером телефона: 8-800-7000-666. Позвонив по нему, можно сообщить о нарушениях водителями автобусов правил дорожного движения.

Всего наклейки появились на 38 маршрутах, которыми пользуются около 200 тысяч человек. Этот проект пробный, он продлится до конца года. Однако если его признают успешным, наклейки с номером телефона могут появиться на всех автобусах столицы.

"Сегодня Мосгортранс предпринимает шаги, направленные на совершенствование кадровой политики предприятия. Одним из основных ее направлений мы видим развитие культуры ответственного вождения у линейных водителей, ведь именно от них во многом зависит безопасность горожан, совершающих поездки на наземном городском транспорте. Надеемся, что новая форма контроля в совокупности с уже существующими механизмами оценки работы водителей поможет сделать общественный транспорт еще более безопасным как для пассажиров, так и для других участников движения", ‒ заявил генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.