02 марта 2017, 10:22

Транспорт

Автобусы частных перевозчиков проверит специальная комиссия

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Автобазы частных перевозчиков будет мониторить специальная комиссия "Организатора перевозок", сообщает пресс-служба учреждения.

Перед каждым рейсом автобусы будут проверять для повышения безопасности поездок. Специалисты будут отслеживать, как транспортные средства проходят технический осмотр, проверять наличие у водителя билетов, валидатора и необходимых документов для работы на транспорте.

Особое внимание уделят медицинскому осмотру водителей. Также проверят содержание самого автопарка: как работает пропускной режим, существуют и функционируют ли автомойки и ремонтной зоны.

В 2016 году частные перевозчики перешли на работу по новым стандартам. Синие автобусы, пришедшие на смену маршруткам, оснащены системами видеонаблюдения, климат-контроля и датчиками ГЛОНАСС. Также в новых автобусах начали тестировать бесплатный Wi-Fi.

Весь транспорт соответствует экологическому стандарту не ниже "Евро 4", автобусы средней и большой вместимости адаптированы для маломобильных граждан и пассажиров с колясками.

Перевозчики обязаны контролировать работу водителей, чтобы они не нарушали скоростной режим, не продавали билеты во время движения, не останавливались вне официальных остановок.

наземный транспорт автобусы проверки частные перевозчики Организатор перевозок

