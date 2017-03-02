Автобусы частных перевозчиков проверит специальная комиссия

Фото: m24.ru/Лидия Широнина
Автобазы частных перевозчиков будет мониторить специальная комиссия "Организатора перевозок", сообщает пресс-служба учреждения.
Перед каждым рейсом автобусы будут проверять для повышения безопасности поездок. Специалисты будут отслеживать, как транспортные средства проходят технический осмотр, проверять наличие у водителя билетов, валидатора и необходимых документов для работы на транспорте.
Особое внимание уделят медицинскому осмотру водителей. Также проверят содержание самого автопарка: как работает пропускной режим, существуют и функционируют ли автомойки и ремонтной зоны.
Весь транспорт соответствует экологическому стандарту не ниже "Евро 4", автобусы средней и большой вместимости адаптированы для маломобильных граждан и пассажиров с колясками.
Перевозчики обязаны контролировать работу водителей, чтобы они не нарушали скоростной режим, не продавали билеты во время движения, не останавливались вне официальных остановок.