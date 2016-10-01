Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Праздник московского троллейбуса пройдет в столице 1 октября, сообщает mos.ru. Пробег ретротроллейбусов запланирован на 11:15 и стартует от улицы Дениса Давыдова.

Колонна техники пройдет по Кутузовскому проспекту, Смоленскому и Зубовскому бульварам, Новолужнецкому проезду, Комсомольскому проспекту и остановятся на Фрунзенской набережной.

Там посмотреть на ретротехнику можно будет с 12:00 до 15:00. Всего москвичи увидят около двух десятков уникальных экспонатов разных времен.

Можно будет зайти внутрь троллейбусов, сфотографироваться с ними, а также с актерами, переодетыми в костюмы разных эпох. Москвичей ждут развлекательная программа, конкурсы, призы и памятные сувениры.