Скоростные автобусы пустят посередине восточного дублера Калужского шоссе

Фото: DPA/ТАСС/Nicole Becker

По восточному дублеру Калужского шоссе пустят скоростные пассажирские автобусы (BRT – Bus rapid transit). Об этом говорится в документе Москомархитектуры. Линия будет расположена посередине магистрали, от остальных полос движения ее отделят защитные ограждения. Общая длина участка – 21,2 км, линия скоростных автобусов составит 10,4 километра. В пресс-службе департамента развития новых территорий пояснили m24.ru, что дублер пройдет по территории ТиНАО от Сосенок до ЦКАД.

"Центральная выделенная полоса для движения скоростных автобусов (BRT) будет устроена на участке автомобильной дороги "М-3 "Украина" - деревня Сосенки – деревня Ямонтово" до автомобильной дороги "Варшавское шоссе – деревня Андреевское – деревня Яковлево", – говорится в документах Москомархитектуры.

Длина линии скоростных автобусов составит 10,4 км, а общая длина дублера насчитывает 21,2 км. Это будет магистральная улица с тремя полосами движения в каждом направлении. При прокладке дублера предусматривается строительство 12 транспортных развязок в разных уровнях, двух мостов через реки Десна и Пахра, 10 остановок BRT, а также боковых проездов, переходно-скоростных полос и 10 внеуличных пешеходных переходов.

Реконструкция Калужского шоссе началась потому, что магистраль не соответствует современным требованиям по комфорту и безопасности. Сейчас дорожное полотно расширяют, возводят инфраструктуру для организации бессветофорного движения. Ожидается, что первые эстакады и тоннели откроют для движения уже до конца 2016 года. Помимо этого, будет построен дублер Калужского шоссе. Он пройдет в обход населенных пунктов и поможет разгрузить магистраль, а также улучшит транспортную доступность ряда поселений ТиНАО.



BRT, которые также называют метробусами, предполагают движение по выделенным полосам нестандартных автобусов: они могут быть многосекционными и сочлененными, как трамваи. Остановки для них используются тоже нестандартные – закрытые, оборудованные турникетами, с длиной посадочной площадки до 80 метров. Линии для BRT в обе стороны обычно строят по центру дороги и отгораживают от остальной проезжей части с помощью бетонных блоков или железных ограждений. BRT способны перевозить такое же количество пассажиров, как у трамваев или метро. При этом организация скоростного автобусного сообщения стоит дешевле, чем рельсовый транспорт. Кроме того, они могут ехать с максимально разрешенной скоростью, так как возможные помехи движению отсутствуют. Наибольшей популярностью скоростные автобусы пользуются в Турции, Латинской Америке, а также в некоторых странах Азии. Об использовании такого транспорта в Москве впервые заговорили в 2013 году. Тогда власти планировали запустить BRT на всех вылетных магистралях, а первый маршрут должен был соединить столицу и Химки. Обсуждалась возможность их использования на Калужском шоссе после реконструкции

Заместитель руководителя экспертного центра Probok.net Александр Чекмарев считает, что полосы для скоростных автобусов помогут снизить нагрузку на магистраль. "Классические "выделенки" для общественного транспорта размещаются по краям дороги. Поэтому часто бывает так, что они забиты теми, кто выходит на магистраль со второстепенных проездов, но не может встроиться в поток из-за высокой плотности. И общественный транспорт из-за этого тоже вынужден стоять в пробке. Если же выделенные полосы будут располагаться посередине магистрали и будут отделены от других полос, это повысит их пропускную способность и позволит скоростным автобусам поддерживать высокую тактовую частоту движения", – пояснил он.

Сопредседатель организации "Город и транспорт" Александр Морозов считает, что BRT могут стать неплохим решением для жителей ТиНАО, но в дальнейшем должны будут уступить место трамваю или легкому метро.

"Запустить скоростные автобусы значительно дешевле, чем строить трамвайную линию или метро. Поэтому метробусы наиболее популярны в бедных странах. И с этой точки зрения, проект оправдывает себя. Жители ТиНАО уже в ближайшее время смогут регулярно и быстро добираться до места назначения. Но рельсовый транспорт гораздо безопаснее, комфортнее и экологичнее. Поэтому в дальнейшем на место линии BRT должны прийти трамваи или легкое метро", – подчеркнул эксперт.

Сегодня в Москве действует 21 выделенная полоса, общая их протяженность составляет более 240 километров. По "выделенке" имеет право передвигаться наземный общественный транспорт, экстренные службы, а также легковые такси и школьные автобусы. По крайней правой стороне выделенной полосы могут ехать велосипедисты. Гильдия автошкол выступила с инициативой пускать на "выделенки" автомобили инвалидов.

Ранее в столице предлагали пустить на "выделенки" социальное такси и социальные автобусы для инвалидов. Данное предложение поддержал Сергей Собянин в ходе форума "За равные права и равные возможности". Кроме того, на полосы для общественного транспорта хотели выезжать мотоциклисты, однако этот эксперимент был признан неудачным. Байкеры не соблюдали скоростной режим, маневрировали на дороге, что мешало движению троллейбусов и создавало дополнительные аварийные ситуации.