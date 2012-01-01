Астроном Рублева рассказала, что в июне в Москве можно будет наблюдать серебристые облака

В июне ожидается сразу несколько интересных астрономических событий. Например, 3-го числа произойдет необычное явление под названием "парад планет". Также 20 июня случится летнее солнцестояние. Кроме того, с этого месяца на сумеречном небе могут появляться серебристые облака. Рассказываем, за чем получится понаблюдать.



"Парад планет" и летнее солнцестояние

В самом начале лета состоится "парад планет". Такой термин считается неофициальным, в астрономии это явление принято называть выравниванием. Оно подразумевает, что сразу несколько планет Солнечной системы выстроятся по одну сторону от светила. В понедельник, 3 июня, в "параде" будут участвовать Венера, Юпитер, Меркурий, Уран, Марс, Нептун и Сатурн.

Еще одно интересное событие состоится во второй декаде месяца. В четверг, 20 июня, в 23:50 по московскому времени произойдет летнее солнцестояние. Таким образом, в Северном полушарии Земли с этого момента наступит астрономическое лето, тогда как в Южном – зима.





из сообщения на сайте Московского планетария День летнего солнцестояния порадует нас самым высоким Солнцем и самым длинным световым днем в году. 20 июня продолжительность светового дня в Москве составит 17 часов 33 минуты. В приполярных широтах Северного полушария наступят долгожданные белые ночи, а вблизи Северного полярного круга – самый короткий полярный день (около 2 суток).

Помимо того, с июня в Северном полушарии на сумеречном небосводе могут наблюдаться серебристые облака. В целом они появляются и в другие летние месяцы. Однако наибольшая вероятность полюбоваться им приходится на конец июня.



Что можно увидеть?

Дневное небо помешает жителям столицы увидеть "парад планет". Об этом Москве 24 рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева. "Парад планет действительно состоится, но наблюдать его мы не сможем. Потому что планеты будут находиться на дневном небе, то есть одновременно с Солнцем", – пояснила эксперт.

Зато жители столицы смогут увидеть серебристые облака. Рублева рассказала, что они возникают на высоте примерно 80 километров. Такие облака состоят из кристаллов льда очень маленького размера.





Фаина Рублева научный директор Московского планетария Серебристые облака, в отличие от обычных, видны ночью. Они находятся на очень большой высоте. На эту высоту попадают солнечные лучи уже зашедшего за горизонт Солнца. То есть Солнце подсвечивает высокие участки атмосферы, в которых есть кристаллики льда, покрытые космической пылью. Они отражают солнечный свет, и мы их можем наблюдать.

Увидеть серебристые облака получится в ясную погоду после двенадцати часов ночи, когда уже достаточно темно.

