Как ученые перенесли запахи из компьютерных игр в реальность

Шведские исследователи из Стокгольмского университета и Университета Мальме разработали технологию, позволяющую человеку чувствовать запахи в виртуальной реальности и компьютерных играх. Как это работает, рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.



Фото: Jens Lasthein

Вы надеваете VR-очки, запускаете игру и оказываетесь в виртуальном винном погребе, в котором расставлены бочки и бутылки. Наливаете напиток в бокал, подносите к лицу и пытаетесь по запаху угадать его сорт. Возможно, это не самый увлекательный на свете игровой процесс, но сама программа и не создавалась для выхода на массовый рынок. Она нужна для тестирования нового устройства, которое авторы называют ольфактометром.

Это слово взято из медицины: так называют прибор, с помощью которого врачи измеряют остроту обоняния пациентов. Разница в том, что медицинский ольфактометр распыляет готовые пахучие вещества, а геймерский – синтезирует запахи из "базовых" ароматов.

Главный орган чувств, на который воздействуют игры, – зрение. Оно и в жизни выполняет важнейшую роль: считается, что около 90% всей информации об окружающем мире мы получаем с помощью глаз. В играх этот процент еще выше – подавляющее большинство из них вполне можно включать даже без звука. Впрочем, слух тоже не обделен вниманием разработчиков. Композиторы и саунд-дизайнеры наполняют виртуальные миры самыми разными звуками.

Кроме этого, существуют экспериментальные разработки, подключающие к играм осязание. Чаще всего это специальные жилеты с вибромоторами, которые позволяют игроку "почувствовать" удары по телу. Еще более редкий вид контроллеров, которые воздействуют на чувство равновесия, – различные подвижные кресла и наклоняющиеся макеты мотоциклов и велосипедов, но это уже совсем экзотика.



Фото: William Fredborg

Группа шведских ученых под руководством профессора Йонаса Олофссона решила добавить в компьютерные игры новый элемент – запахи. Они сконструировали устройство, состоящее из четырех резервуаров, смешивающей камеры и небольшого вентилятора. Внутри находятся жидкости, которые обладают "базовыми" ароматами.

Они смешиваются в разных пропорциях и, по обещаниям химиков, могут имитировать самые разные запахи. Программный код регулирует количество исходников, поступающих в общую камеру, а затем включает поток воздуха. Пользователь подносит ольфактометр к собственному носу и ощущает нужный аромат.

На первый взгляд технология кажется многообещающей, но стоит учесть некоторые обстоятельства. Во-первых, наши обонятельные рецепторы реагируют на молекулы множества самых разных летучих веществ, и синтезировать любой запах из набора нескольких исходников невозможно. Поэтому для своего виртуального винного погреба ученые наполняли ольфактометр пищевыми ароматизаторами, способными имитировать только винные ароматы – и больше ничего. В одном случае это были запахи гвоздики, черной смородины, малины и шоколада, в другом – ананаса, миндаля, грейпфрута и груши.



Фото: SCI LAB

Во-вторых, несмотря на то что авторы проекта предполагают использование их изобретения в компьютерных играх, сложно придумать какую-нибудь другую механику, кроме "нюхай бокалы и угадывай сорт вина". Возможен вариант "нюхай и угадывай цветы". Но он мало отличается от первоначального и тоже не слишком захватывает. Есть и еще один вариант применения, предложенный разработчиками: медицинское тестирование обоняния, например, при диагностике COVID-19. Но для этого давно существуют специализированные приборы, и необходимости в новом устройстве, похоже, нет.

Тем не менее ученые выложили все спецификации своего изобретения в открытый доступ. Теперь любой желающий может изготовить похожее устройство, напечатав все необходимое на 3D-принтере. Возможно, кто-нибудь усовершенствует идею шведских изобретателей, и скоро мы сможем, например, путешествовать по виртуальному полю в окружении ароматов трав и цветов. Хотя...

