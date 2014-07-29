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Наука

29 июля 2014, 17:21

Ученые выдвинули гипотезу о существовнии жидкого слоя в ядре Луны

наука Земля спутник Луна жидкости строения

Исследователи предположили, что ядро Луны окружено жидким слоем. Об этом говорится в работе, опубликованной в журнале Nature Geoscience.

Ученые-геофизики создали компьютерную модель земного спутника, где жидкий слой представляет собой тонкий пласт между нижней мантией Луны (астеносферой) и ядром. Именно с ним, по мнению ученых, связано затухание сейсмических волн на спутнике.

Причиной появления жидкого слоя ученые назвали трение в недрах Луны, связанное с гравитационным взаимодействием с Землей. Исследователи обратили внимание на постоянные изменения в гравитационном поле спутника. Во время них ядро Луны скользит внутри планеты, при этом жидкий слой выполняет роль смазки.

Ранее схема строения земного спутника предполагала, что в центре Луны находится ядро, которое окружено толстым слоем мантии, а сверху покрыто корой. Кроме того, между жидким внешним ядром и астеносферой находится частично расплавленный слой толщиной менее 500 километров, образование которого связано с разделением твердых и расплавленных фаз на ранних этапах образования Луны.

Компьютерная модель геофизиков добавила дополнительный слой, расположенный под астеносферой. Теперь ученым предстоит доказать свою теорию, однако даже в случае, если она справедлива, останется открытым вопрос о том, почему слой жидкости не затвердел за 4,5 миллиарда лет с момента образования системы Земля-Луна. Возможно, что физикам предстоит изменить свою точку зрения о происхождении спутника Земли.

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