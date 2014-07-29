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Наука

29 июля 2014, 16:30

Ученые определили орган, отвечающий за страх и неприятные ощущения

наука ученые мозг открытия страх

Фото: ИТАР-ТАСС

Британские нейрофизиологи обнаружили крошеный участок мозга, который предупреждает человека об опасности и неприятных ощущениях. По мнению ученых, поводок эпиталамуса (надбугорная область промежуточного мозга) помогает людям учиться на отрицательном опыте, сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences.

Выявить орган, отвечающий за негативные эмоции, помог эксперимент: 23 участницам в случайном порядке показывали семь абстрактных картинок, за которыми следовало три реальных события - выигрыш, потеря одного фута стерлингов или электрический шок. После этого участники эксперимента вновь смотрели картинки. Вместе с этим ученые следили за реакцией мозга с помощью функционального магнитно-резонансного томографа высокого разрешения.

Поводок эпиталамуса реагировал только на страх перед ударом тока и вообще не реагировал на выигрыш и проигрыш денег.

В результате эксперимента ученые выяснили, что сверхактивный поводок эпиталамуса подавляет выработку дофамина и превращает людей в опасающихся всего пессимистов.

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