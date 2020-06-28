Olympus закрывает производство фотоаппаратов. Что будет дальше?

Японская компания Olympus официально объявила о намерении отказаться от производства фотокамер и продать соответствующее подразделение инвестиционному фонду Japan Industrial Partners. Как сообщается на сайте компании, стороны уже подписали меморандум о сделке, а окончательное соглашение о продаже фотобизнеса планируется заключить в сентябре. Подробнее об этом – в колонке обозревателя Москвы 24 Николая Гринько.

В последние годы Olympus выпускала ряд моделей беззеркальных камер, которые пользовались успехом на рынке. Но в течение трех последних лет фотобизнес был убыточным. В компании старались различными способами повысить продажи, однако эти попытки не принесли успеха. Одной из причин сокращения рынка в Olympus назвали развитие смартфонов, снимающих фото и видео высокого качества.



В то же время продажа бизнеса не означает смерть фотобренда Olympus. Новый владелец планирует продолжить разработку и выпуск продукции, используя основной бренд компании, а также принадлежащие ей бренды OM-D и Zuiko.



Так что хоронить Olympus как минимум преждевременно. С точки зрения бизнеса разрушать бренд со столетней репутацией глупо, да и делать этого никто не собирается. В фотографическом мире долгое время существуют три основных игрока – так называемая большая тройка – Canon, Nikon, Olympus. Громкое имя сегодня является точно таким же товаром, как и все остальное.

Корпорация Olympus основана в 1919 году – правда, тогда она специализировалась на производстве микроскопов и термометров. Медицинское оборудование и сегодня остается одним из главных направлений работы Olympus.



Но в 1934 году компания начала разработку оптики для фотокамер под маркой Zuiko и своей первой фотокамеры Semi-Olympus I. Так, за несколько десятилетий было выпущено множество самых разных моделей, большинство из которых стали настоящими хитами пленочной фотографии.



В 1972 году появилась первая зеркальная камера корпорации. Это была легендарная Olympus OM-1, долгое время остававшаяся востребованной. Камеру перевыпускали в различных вариациях. Первой зеркалкой снимали и любители, и профессионалы. Она сочетала в себе компактность, надежность и удивительное качество сборки. В то же время многие пленочные Olympus OM сохранились до сегодняшнего дня и остаются в рабочем состоянии, что отлично подтверждает репутацию марки.

В 2000 году Olympus начала разработку цифровых фотоаппаратов и в последние 20 лет производила беззеркалки линеек OM-D и PEN E, а также зеркальные камеры Olympus E. Впрочем, повторить успех своей "пленочной" эры в цифре Olympus так и не смогла: если в прошлом веке она на равных делила рынок с остальными членами большой тройки, то в последние 20 лет хоть и не выпала из нее, но стабильно оставалась замыкающей. Почему так произошло – сказать сложно.



Компания, пожалуй, не делала ничего такого, чего не делали бы конкуренты. Но факт остается фактом: Canon и Nikon сегодня уверенно претендуют на звание большой двойки.



Новый владелец марки Olympus, инвестиционный фонд Japan Industrial Partners, уже имеет опыт покупки громких имен "на закате". В 2014 году он приобрел у компании Sony торговую марку ноутбуков VAIO. Производство не прекратилось, правда, и больших успехов в завоевании рынка VAIO не демонстрирует. Хочется надеяться, что Olympus такая судьба не постигнет, торговая марка просто перейдет в новые руки и даже, возможно, достигнет новых потрясающих вершин.

Хотя…