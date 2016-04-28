Запущена первая ракета с космодрома Восточный

Старт ракеты-носителя "Союз" с космодрома "Восточный" прошел успешно

Спутники "Ломоносов", "Аист-2Д" и SamSat-218, запущенные с космодрома Восточный, вышли на целевую орбиту. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации "Роскосмос".

Ракета-носитель "Союз-2.1а", на борту которой находились спутники, стала первой, стартовавшей с нового космодрома Восточный.

Изначально запуск был запланирован на 27 апреля, однако из-за технических проблем за полторы минуты до старта был перенесен на резервную дату – 28 апреля.

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В "Роскосмосе" пояснили, что в ходе проверки было выявлено более двадцати замечаний.

Напомним, космодром "Восточный" возводился в Амурской области с 2012 года. Ранее первый пуск ракеты-носителя с него был запланирован на конец 2015 года.

Кроме того, на 2023 год с космодрома запланирован запуск пилотируемого космического корабля.