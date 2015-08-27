Шигирский идол признан самой древней деревянной скульптурой в мире

Фото: Свердловский краеведческий музей

Возраст Большого Шигирского идола, который хранится в Свердловском областном краеведческом музее, составляет 11 тысяч лет. Таковы результаты исследования, прошедшего в одной из лучших лабораторий мира в Германии, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Уточняется, что это на 1500 лет больше, чем было принято считать раньше. Таким образом, экспертиза подтвердила статус идола, как самой древней деревянной скульптуры в мире.

"Исследования проводились, чтобы определить точный возраст скульптуры и получить научное признание. До недавнего времени мы такую экспертизу провести не могли, это очень дорогостоящая процедура. Поэтому когда наши немецкие коллеги предложили взять все финансовые обязательства на себя, мы тут же согласились", – рассказала гендиректор Свердловского краеведческого музея Наталья Ветрова.

В июне 2014 года ученые отделили фрагмент идола, чтобы точнее определить его возраст. При этом взяли микроскопическую частицу раритета для проведения радиоуглеродного анализа. Вес образцов был не больше двух граммов.

"Чтобы получить точную датировку, мы исследовали семь фрагментов древесины. Каждый весом менее 0,3 грамма. Это стало возможным благодаря новейшим технологиям, которые есть только в нескольких лабораториях Европы. Самые достоверные результаты были получены при исследовании фрагментов из внутренней части ствола.

Определение возраста идола очень важно для понимания развития искусства Евразии. Можно сказать, что быстрое развитие искусства древнего мира шло не только на Ближнем Востоке (как считалось раньше), но и на Урале", – рассказал всемирно известный немецкий ученый Томас Тербергер, проводивший исследование артефакта.

Такой способ вызвал споры в научном сообществе. Региональный минкульт даже создал специальную комиссию, в которую вошли 14 ведущих реставраторов и археологов. После консультаций ученые пришли к выводу, что никакого ущерба скульптуре нанесено не было.

Несмотря на заключение научной общественности, этим летом музейный скандал разгорелся с новой силой. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту повреждения Большого Шигирского идола.

"Предварительно установлено, что музейный экспонат, имеющий культурную ценность, состоит из десяти отдельных фрагментов. Нижний фрагмент экспоната оказался распилен на две части и тем самым поврежден", – комментировали ранее в пресс-службе регионального СУ СКР.

Шигирский идол Шигирский идол – самая большая и самая древняя известная человечеству сохранившаяся деревянная скульптура. Обнаружен в 1890 году в торфянике недалеко от Кировграда, на глубине четырех метров. Шигирский идол – самая большая и самая древняя известная человечеству сохранившаяся деревянная скульптура. Обнаружен в 1890 году в торфянике недалеко от Кировграда, на глубине четырех метров. Идол буквально рассыпался в руках, и из-под пластов торфа его извлекали по частям. Всего было десять фрагментов. Высота идола составляет около пяти метров, хотя нижняя половина туловища длиной 193 сантиметра была утрачена. В советское время идол хранился в запасниках Свердловского краеведческого музея. Посетителям музея артефакт показали только в 2003 году, когда открыли экспозицию "Шигирская кладовая". Для уникального экспоната пришлось заказывать спецвитрину в одном из оборонных НИИ.

