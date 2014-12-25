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Наука

25 декабря 2014, 18:04

"Экспериментаниум" в январе будет работать до полуночи

наука выставки Экспериментаниум опыты время с детьми смотреть онлайн на m24.ru

Фото: m24.ru / Юлия Телегина

4 и 5 января в "Экспериментаниуме" устроят "Рождественские вечера". В эти дни музей занимательных наук будет работать до полуночи. Купить билет удастся до 23.00.

Гостей "Экспериментаниума" будут ждать короткие, но содержательные блиц-экскурсии по музею, рождественские перформансы, увлекательные научные опыты и мастер-классы.

В 18.00 начнется рождественский научный перформанс (или, по-музейному, Ш.О.У - "Шагай. Открывай. Удивляйся") "Резонанс". Посетителям покажут красочные опыты по физике звука.

В 20.00 "Экспериментаниум" устроит следующее Ш.О.У. - "Реактив". Здесь гостей будут ждать опыты по химии. Можно будет узнать, бывает ли лед "сухим" и как заморозить жидкий азот. Ш.О.У. "Менделеев" стартует в 21.00. на нем речь опять пойдет о химии. Наконец, в 19.00 и 22.00 в музее - Ш.О.У. "Тесла", посвященное эксперимента с электричеством. Зрители увидят таинственные изобретения Николы Теслы, вспышки электрических дуг и человека, который ловит молнии.

4 и 5 января с 19.00 до 20.00, кроме того, можно будет заглянуть на бесплатный мастер-класс "Handgum своими руками". Здесь дети узнают о свойствах ньтоновских и неньютоновских жидкостей и смогут своими руками сделать жвачку для рук.

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Напомним, что "Экспериментаниум" в начале 2015 года переезжает в новое здание. Площадка будет располагаться на Ленинградском проспекте, неподалеку от метро "Сокол".

Меняя место локации, "Экспериментаниум" также обновит экспозицию и программу. В здании на Ленинградском проспекте зрителей ждет более 200 новых экспонатов, а также новые мастер-классы и интерактивные проекты.

Сейчас музей находится по адресу метро "Дмитровская", улица Бутырская, дом 46/2. Как сообщают организаторы, новая площадка находится ближе к метро, чем нынешняя.

Музей занимательных наук "Экспериментаниум" позволяет детям и взрослым в увлекательной форме изучать законы науки и явления окружающего мира. Он функционирует с марта 2011 года.

В "Экспериментаниуме" можно проводить опыты и эксперименты, изучать механику, электричество, магнетизм, оптические иллюзии и многое другое с помощью интерактивных экспонатов. Музей устраивает лекции и мастер-классы, научные игры и шоу, регулярные научные занятия и праздники.


Отметим, что M24.ru часто проводит прямую трансляцию занятий, которые проходят в "Экспериментаниуме". Их записи можно посмотреть здесь.

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