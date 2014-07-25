Кореец представил проект гибрида беговой дорожки и стиральной машины

Фото: electroluxdesignlab.com/Si Hyeong Ryu

Корейский дизайнер Си Хйеон Рю представил на конкурсе стартапов Electrolux Design Lab проект эксклюзивной стиральной машины, сообщает официальный сайт проекта.

Она представляет собой колесо, внутри которого находится беговая дорожка. При этом ее опоясывает гигантский барабан стиральной машины.

В ходе бега по дорожке вырабатывается энергия, которая расходуется на стирку либо снабжает электричеством другие бытовые приборы. В то же время неиспользованная энергия сохраняется в аккумуляторах.

Также устройство по периметру оборудовано солнечными батареями. Кроме того, чтобы при стирке расход воды и время работы были минимальными, внутри самого барабана располагаются специальные шарики.