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Австралийские какаду научились открывать мусорные баки и обучать этому сородичей

Попка не дурак: как какаду успешно противостоят человеческим технологиям
наукаживотные

У жителей Австралии вот уже целое десятилетие идет противостояние с попугаями какаду, вскрывающими мусорные баки. О том, как люди и птицы совершенствуют свои навыки и что об этом думают орнитологи, рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.

Фото: youtube/LiveScience

Австралия знаменита не только Сиднейской оперой и забором защиты от кроликов, но и своей разнообразной фауной, часто оказывающейся в самых неожиданных для людей местах. В интернете можно найти множество видео, в которых австралийцы находят в унитазах змей и крыс, а на потолках спален – гигантских пауков и ящериц. Но сегодня речь пойдет о достаточно безобидных обитателях островного континента – какаду. Они живут не только в дикой природе, но и в австралийских городах.

Как ни странно, эти симпатичные птицы доставляют горожанам много неприятностей. Они объедают листья и плоды с деревьев, оставляют множество экскрементов и даже перекусывают провода. Больше всего от этого страдают австралийские интернет-провайдеры, которым какаду ежегодно наносят ущерб на десятки тысяч долларов.

Примерно 10 лет назад какой-то смышленый представитель этого семейства, обитавший в пригороде Сиднея, додумался откинуть крышку мусорного бака, чтобы полакомиться объедками.

Какаду – птицы крупные и довольно сильные, поэтому операция прошла успешно. Еще они достаточно умные и социальные.

Первое качество позволяет пернатым манипулировать инструментами: часто птицы вскрывают семена и орехи, пользуясь обломками коры и срезанными ветками. Второе свойство дает им возможность передавать полученные навыки сородичам. Да, именно так: какаду, первым открывший мусорный бак, научил этому приему других птиц.

Фото: youtube/LiveScience

Так был сделан "технологический прорыв", позволивший пернатым добывать пищу на городских улицах. Попугаи получили вкусные объедки, а люди – горы мусора, помета и жуткий запах на улицах. Чтобы противостоять птичьему вандализму, городские власти заменили баки: раньше их крышки можно было просто снять как с кастрюли, теперь же они стали откидываться и крепиться на петлях.

Поначалу это сработало, но какаду довольно быстро научились открывать новые баки тоже и передали это знание сородичам. Причем методы вскрытия отличались от одного городского района к другому: где-то попугаи просто толкали крышку лапами и клювом, а где-то – подставляли под нее голову и открывали контейнер. Налицо как минимум две отдельные "школы", которыми владеют разные стаи – это подтверждает социальную передачу навыков.

Следующий шаг в гонке технологических вооружений сделали жители городов: они стали прижимать крышки баков кирпичами и тяжелыми булыжниками. Но, во-первых, это доставляло неудобство самим горожанам, которым приходилось сначала снимать с бака тяжелый камень, затем открывать крышку, только потом выбрасывать мусор и возвращать все на место. Во-вторых, какаду научились сбрасывать кирпичи с баков, причем они это делали скоординированно – навалившись вдвоем-втроем.

Фото: youtube/LiveScience

Логичным продолжением гонки стали замки. У некоторых баков ручки начали связывать веревками, а на другие навесили щеколды. Но австралийцы забыли о двух вещах. Само название семейства "какаду" переводится с малайского языка как "клещи, кусачки" – с веревками эти птицы справляются очень легко – просто перекусывают их. Кроме того, те, кто держал их дома, знает: задвижки и щеколды – любимое развлечение этих попугаев, они запросто вскрывают их клювом, лапами и языком, за что их иногда называют "Гудини в перьях".

На сегодняшний день ситуация такова: пернатые по-прежнему получают доступ к мусору, а власти Сиднея ищут подрядчика, готового поставить городу умные баки для отходов, открывающиеся только в присутствии человека. Кто-то предлагает раскладывать на крышках резиновых змей, но скептики утверждают – птицы запросто отличат поддельную рептилию от настоящей.

Орнитологи говорят, что рассуждать о "микроэволюции" в данном случае нельзя.

Птицы не изменяются под воздействием окружающей среды, а используют уже существующие механизмы – свои способности к направленному поиску и передаче навыков сородичам. Однако ученые очень рады, так как получают интересные данные не из лабораторных клеток, а непосредственно из реальности, оценивая когнитивные и социальные способности какаду.

О том, кто в итоге победит в гонке технологий, орнитологи не рассуждают. Но, скорее всего, выиграет Homo Sapiens. Хотя…

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Гринько Николай

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