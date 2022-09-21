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Американские педиатры сообщили, что дети все чаще глотают батарейки

Элементы "не" питания: чем опасна проглоченная батарейка
наука

В специализированном медицинском издании была опубликована статья о том, что маленьких детей все чаще привозят в больницу для извлечения проглоченных ими батареек. О том, почему так происходит и как организм реагирует на элементы питания, рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.

Мы живем в эпоху гаджетов. Она наступила не вчера, точную дату установить невозможно. Но принято считать, что этому явлению примерно 100 лет. Как только люди научились конструировать вещи, которые можно назвать устройством – от механических карманных часов до смартфона – гаджеты прочно и надолго вошли в нашу жизнь.

Но настоящий расцвет они переживают именно сейчас. Пожалуй, невозможно вспомнить задачу, для которой не был бы создан специализированный девайс. Причина этому проста: сегодня электроника может почти все, а источники энергии для нее дешевые, компактные и относительно долговечные.

Дьявол, как обычно, кроется в деталях. Недорогие маленькие батарейки с долгим, но все же ограниченным сроком службы выпускаются буквально триллионами, установить точное их количество невозможно. Ради интереса как-нибудь попробуйте мысленно сосчитать их все в вашем доме: в часах, пультах управления техникой, игрушках, электронных термометрах...

На втором-третьем десятке вы собьетесь, и это наверняка будет даже не половина общего количества. Мы и наши дети живем буквально посреди груды гаджетов, в каждом из которых скрыт компактный элемент питания размером с пуговицу. Стоит ли удивляться тому, что малыши все чаще глотают батарейки?

За последнее десятилетие американские педиатры зарегистрировали более 70 тысяч случаев посещения скорой помощи в связи с проглатыванием электронных элементов питания. Батарейки-таблетки – самый распространенный форм-фактор, на них приходится почти 85% случаев.

За последние 10 лет они травмировали больше детей, чем в предыдущие два десятилетия вместе взятые. Количество госпитализаций тоже растет, как и число летальных исходов. Проблема усугубляется еще и тем, что многие родители просто не знают, насколько опасна такая ситуация.

Чем же грозит попадание батарейки в организм человека? Относительно крупные элементы питания могут застрять в пищеводе или попасть в дыхательные пути. Это, конечно, опасно, но большинство таких случаев заканчиваются для пациента хорошо. Посторонний предмет извлекают, поскольку дискомфорт от него проявляется сразу же, и скорую вызывают достаточно быстро.

Если корпус батарейки поврежден, опасность возрастает многократно. Электролиты, щелочи и прочие химические вещества, содержащиеся в ней, способны нанести серьезный вред и даже прожечь стенки пищевода насквозь.

Но самый коварный случай – когда проглоченный элемент не доставляет дискомфорта сразу. Ребенок довольно долго ничего не чувствует, а батарейка незаметно начинает оказывать разрушительное воздействие. Жидкости и ткани человеческого организма тоже проводят электричество. Противоположные полюса батарейки замыкаются через них, и ток, проходящий по тканям, вызывает реакцию гидролиза жидкости в пищеводе.

В результате образуются агрессивные ионы гидроксида, вызывающие химические ожоги близлежащих тканей. Погибшие клетки образуют вязкую массу – это состояние медики называют разжижающим некрозом, который может прогрессировать и после удаления батарейки из организма. Страдает не только пищевод: при попадании элемента питания в полость носа он может вызвать перфорацию перегородки, в ухо – способен прожечь барабанную перепонку.

Одним словом, крохотные батарейки таят в себе огромную опасность. Мы, конечно, благодарны техническому прогрессу, подарившему нам такое количество разнообразных устройств, но с их питанием необходимо что-то делать. Надеемся, совсем скоро решение проблемы будет найдено и уже следующее десятилетие покажет гораздо более успокаивающую статистику. Хотя...

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Гринько Николай

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