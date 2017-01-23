Форма поиска по сайту

23 января 2017, 18:14

Наука

Насадка для смартфона поможет выявить опасные заболевания

Фото: DPA/Matthias Balk

Шведские ученые из Стокгольмского и Упсальского университетов, а также их коллеги из Калифорнийского института наносистем в Лос-Анджелесе изобрели микроскоп-насадку для смартфона с функцией диагностики заболеваний. Об этом сообщает ТАСС.

Устройство позволит выявлять раковые опухоли, различные грибковые и инфекционные заболевания, включая туберкулез. Ученые создали на трехмерном принтере прототип насадки, он подключается к смартфону и заряжается от его батареи.

Насадка осуществляет диагностику путем сканирования цепи ДНК, то есть проводит так называемое секвенирование генома, необходимое для того, чтобы подобрать наиболее эффективный метод лечения. Два лазерных диода и один светодиод "просвечивают" ткань. Затем устройство обрабатывает изображение и выводит его на экран смартфона.

Как пояснил один из разработчиков насадки Матс Нильссон, в настоящее время для секвенирования ДНК используются дорогие и сложные аппараты, занимающие целую комнату. Пройти такое тестирование можно лишь в крупных медицинских центрах. Однако изобретение насадки сделает сканирование ДНК доступным большинству людей из разных стран мира. При массовом производстве стоимость устройства составит примерно 500 долларов.

Микроскоп-насадка также поможет повысить эффективность лечения болезней. "Если бы мы могли увидеть ДНК и выяснить, является ли бактерия чувствительной к определенному типу антибиотиков, то выбрали бы правильное лечение с самого начала", – подчеркнул Нильссон.

По мысли исследователей, эта технология поможет медикам в борьбе с такими вирусными инфекциями, как Эбола и Зика.

