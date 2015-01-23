Стрелки Часов Судного Дня сдвинули вперед на 2 минуты

Часы Судного Дня (условный таймер, отражающий приближение угрозы глобальной катастрофы) перевели вперед на две минуты вперед – до 23.57, сообщается на сайте журнала Bulletin of Atomic Scientists.

Наступление полночи символизирует глобальную катастрофу. По данным издания, которое следит за часами с 1947 года, стрелки передвинули из-за дальнейшего распространения ядерного оружия и климатических изменений.

Часы Судного Дня

Часы Судного Дня были созданы в Чикагском университете в 1947 году и изначально они показывали, насколько мир близок к ядерной войне, но с окончанием гонки вооружений туда включили и природные катаклизмы, которые могут привести к глобальной катастрофе.

Больше всего времени до полуночи было в 1991 году, с развалом СССР – 17 минут. Меньше всего – в 1953 году, когда СССР и США провели испытания водородных бомб. Тогда часы показывали 23.58.

Решение о переводе стрелок принимает совет директоров журнала Bulletin of Atomic Scientists и приглашенные эксперты, среди которых есть 18 лауреатов Нобелевской премии.

