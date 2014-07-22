Биологи обнаружили 108 связанных с шизофренией генетических областей

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Американские исследователи обнаружили 108 областей генома, связанных с шизофренией, сообщает официальный сайт Института Броада. Над научной работой трудились более 80 учреждений и сотни ученых, которые изучили информацию по более чем 150 тысячам человек, из которых почти 37 тысяч страдали шизофренией.

Большой объем выборки позволил выявить 108 генетических областей (локусов), в которых последовательность ДНК у людей с шизофренией отличается от набора генов у здорового человека. Многие изменения достаточно распространены и заложены в наследственной информации большинства людей.

Тем не менее, люди, страдающие шизофренией имеют больше изменений, каждое из которых увеличивает риск развития этого заболевания. Именно для этого необходимо было изучить достаточное количество образцов.

"Тот факт, что мы смогли обнаружить генетические факторы риска на таком масштабном уровне показывает, что с шизофренией можно бороться теми же подходами, которые у нас уже сформировались при понимании других заболеваний", - считает заместитель директора Центра нейропсихиатрической генетики и геномики при Кардиффском университете Майкл О'Донован.

В будущем ученые планируют изучить такие расстройства, как нервная анорексия и обсессивно-компульсивное расстройство, а также расширить набор данных, включив в них ДНК людей со всего мира. Нынешняя выборка из почти 200 тысяч образцов представлена в основном людьми североевропейского происхождения.