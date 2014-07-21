Ученые выяснили главные условия возникновения внеземной жизни

Британские ученые выяснили, что главными условиями возникновения внеземной жизни на планетах являются океаны и продолжительность суток, пишет журнал "Astrobiology".

Так, до сих пор исследователи акцентировали свое внимание на атмосфере, но, как оказалось, наличие крупных водоемов также очень важно. Ученым удалось создать модель, которая учитывала бы многие компоненты и соответствовала бы уже имеющейся.

Участникам исследования удалось установить, что если увеличить период вращения планеты, то это поспособствует охлаждению океана, в том числе и его глубин. Но за счет медленного вращения планеты сильнее себя проявляет термохалинная циркуляция (циркуляция, которая создается за счет перепадов плотности воды). Ученые отмечают, что перепады появляются из-за неоднородности распределения температуры и солености в океане. За счет этого энергия переносится в форме тепла и растворенных веществ и газов.

Таким образом, термохалинная циркуляция является связующим звеном между всеми океанами планеты и именно она оказывает непосредственное воздействие на климат. При этом у планет, где период вращение не сильно отличается от земного, благодаря равномерному распределению температур наблюдается хорошая растворимость углекислого газа в воде.

Отметим, что на Земле в период архея (от 4,0 до 2,5 миллиардов лет назад) такой период равнялся 12 современным часам, и именно тогда в бескислородной атмосфере появились организмы.

Сейчас ученые намерены совместить атмосферную и океаническую модели планет и выяснить, где есть жизнь и где она может появиться.