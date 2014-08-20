Физики предложили способ передачи электричества без проводов

Фото: cos.arizona.edu/Pavel Polynkin

Физики придумали способ беспроводной передачи электроэнергии на расстояние до десяти метров, говорится в работе, опубликованной в журнале Optica.

Для передачи электроразряда исследователи использовали систему из двух электродов и лазера предельно коротких импульсов. С помощью них они создавали тонкий плазменный шнур (синяя электрическая дуга, показанная на картинке) между двумя проводниками.

До сих пор для ученых проблемой было именно удержать дуговой разряд, так как электромагнитные импульсы, которые излучают лазеры, длятся всего несколько десятков фемтосекунд (фемтосекунда равняется одной квадраллионной секунды - прим. ред.).

Теперь специалисты использовали наносекундный лазер, продолжительность импульсов которого в миллион раз больше. Благодаря этому излучение от такого лазера усиливало и поддерживало плазменный шнур в стабильном состоянии.

Идея о передаче электроэнергии без проводов с помощью дуговых разрядов, создаваемых лазерами, возникла еще в 70-х годах прошлого века. В будущем же физики вместо излучения от наносекундного лазера планируют использовать микроволновые лучи для более эффективного нагрева плазменного шнура и передачи энергии на еще большие расстояния.