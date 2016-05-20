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20 мая 2016, 18:37

Наука

22 мая над Москвой взойдет полный Марс

Фото: nasa.gov.ru

22 мая наступит "полномарсие" – один из лучших периодов наблюдения Красной планеты за последние два года, сообщает пресс-служба Московского планетария. В 14:00 по московскому времени Земля окажется точно между Солнцем и Марсом.

"Такие явления происходят примерно через каждые два года, в среднем через 780 суток. Астрономы ждут этих моментов: в период противостояния поверхность Марса удобнее всего изучать в телескоп – планета находится близко к Земле и имеет максимальный блеск", – говорит сотрудник планетария астроном Людмила Кошман.

"Полномарсие" – искусственный термин, введенный по аналогии с полнолунием для обозначения периода, когда Марс находится в оппозиции к Солнцу. В этом году расстояние между Марсом и Землей составит 78 миллионов километров.

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Моменты, когда это расстояние сокращается всего до 56–60 миллионов километров, называют великими противостояниями. Они случаются каждые 15–17 лет. Обычно именно в такие периоды астрономы совершают новые открытия в исследовании Красной планеты. Последнее великое противостояние произошло в 28 августа 2003 года, следующее придется на 27 июля 2018 года. Марс приблизится к Земле на 57,77 миллиона километров.

Найти Марс можно над южным горизонтом в ночное время. Невооруженным глазом он виден как яркая красноватая звезда, а в телескоп можно разглядеть диск планеты и некоторые детали. Наблюдать Марс, конечно же, интереснее всего в телескоп. 22 мая в Москве его наблюдать не получится из-за плохой облачной погоды.

А вот ближе к максимальному сближению 31 мая и первую неделю июня (тогда расстояние между Марсом и Землей сократится до 75,3 миллиона километров) при ясной погоде планетарий пригласит посетителей на астрономические наблюдения.

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