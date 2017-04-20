Канадские биологи нашли супероружие для уничтожения супербактерий

Фото: ТАСС/DPA/Frans Lanting

Канадские молекулярные биологи разработали препарат, способный уничтожить устойчивые к антибиотикам бактерии, сообщает Canadian Journal of Physiology and Pharmacology. Лекарство будет бороться с синегнойной палочкой и гонококком.

Как рассказал исследователь Грант Пирс из университета Манитобы в Виннипеге, за восемь лет одобрили только два новых антибиотика, так как большинство из них действуют на изменчивые части микробов и оказываются неэффективными. Биологи нашли новый способ поражать микроорганизмы и при этом не причинять вреда человеку.

Ученые вынуждены искать новые методы борьбы с микроорганизмами, которые выработали иммунитет к карбопеменам – "антибиотикам последней надежды". Препараты нового поколения синтезируются полностью искусственно, без добавления природных составляющих. Процесс проходит долго и стоит дорого.

Пирс и его коллеги выделили в структуре бактерий элементы, которых нет в организме человека. Таким образом они надеялись подавлять микробы без побочных эффектов для пациента.

Таким звеном стал белок NQR. Он встречается в клеточных стенках микробов, позволяя им вести обмен веществами с окружающей средой. Блокировка белка оказывает на бактерий удушающее действие.

Блокирующий препарат назвали PEG-2S. Она нарушает работу "насосов" в телах бактерий необратимо. Это доказали опыты на синегнойной палочке и гонококке. Малой дозы нового антибиотика было достаточно, чтобы подавить размножение колонии и убить микроорганизмы. Препарат также хорошо показал себя против холерного вибриона – бактерии-возбудителя холеры.

Препарат приспособят для борьбы с другими микроорганизмами, обладающими аналогичными уязвимыми точками.