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Наука

20 января 2015, 15:05

Получены первые детальные фотографии карликовой планеты Цереры

наука фотографии астероиды Церера

Фото: ТАСС/Виктор Воног

Астрономы впервые получили в свое распоряжение детальные снимки поверхности самой большой карликовой планеты Солнечной системы - Цереры. Фотографии переданы на Землю межпланетной станцией "Заря" (Dawn), запущенной НАСА в 2007 году, сообщается на сайте космического агентства.

Церера располагается в поясе астероидов, однако не является астероидом. Это самая большая известная астрономам карликовая планета. На долю Цереры приходится примерно треть массы пояса астероидов.

Цереру открыли еще в XIX веке, однако исследовать небесное тело не удавалось из-за его небольших размеров.

Фото: nasa.gov

Однако исследовательский зонд передал на Землю снимки большой четкости, которые помогут астрономам понять строение Цереры. В течение двух следующих недель "Заря" будет фотографировать Цереру и посылать на Землю снимки. Максимальное сближение зонда с карликовой планетой намечено на 6 марта.

На полученных снимках видны кратеры, горы и долины на поверхности планеты сферической формы (что является редкостью для объекта в поясе астероидов).

Отметим, что самыми крупными объектами в поясе астероидов являются Церера, Паллада, Юнона и Веста. Размеры Цереры превышают показатели большинства спутников планет Солнечной системы.

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