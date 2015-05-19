Московские онкологи научились лечить рак оболочки глаза без операции

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Столичные врачи научились удалять злокачественные опухоли глазной оболочки без операции. Лечение проводится с помощью аппарата "Гамма-нож", сообщил ТАСС заведующий отделением радиологии и радиохирургии НИИ имени Бурденко Андрей Голанов.

"Это в своем роде уникальный аппарат, который выделяет гамма-лучи. Это радиация, она фокусируется на опухоли и удаляет ее", – заявил Голанов. С помощью нового оборудования медики смогут не только остановить рост опухоли, но и сохранить больным глаз, что раньше было невозможно.

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Ранее M24.ru сообщало, что Минздрав разработает концепцию постоянной психиатрической помощи онкологическим пациентам. Она будет создана в течение полугода. Согласно концепции, с каждым раковым больным, наравне с онкологом, будет работать психиатр. Также с врачами обсудят возможность применения антидепрессантов и транквилизаторов при лечении таких пациентов.

"Мы уже достаточно давно работаем над вопросом оказания психиатрической помощи онкологическим пациентам. Через полгода концепция применения психиатрических методов в лечении этих пациентов может быть подготовлена для проведения обсуждения в институте имени Сербского", – пояснил главный психиатр ведомства Зураб Кекелидзе.

Само обсуждение также продлится не менее полугода, и после этого концепция и методы лечения предложат онкологам.

Кроме того, Печатников ранее отмечал, что городские психологи и психиатры готовы помочь онкологическим больным, у которых возникают мысли о суициде.

Для этого открыты "горячие линии": (495) 632-96-71, (495) 632-96-73 и (499) 251-45-03.