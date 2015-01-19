В России подготовили проект национальной орбитальной станции

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Проект российской национальной орбитальной станции рассмотрят в 2015 году. Возможно, при строительстве новой станции будут использовать модули для МКС, сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя гендиректора института Роскосмоса ЦНИИмаш Александра Данилюка.

Данилюк уточнил, что концепция создания высокоширотной орбитальной станции уже готова для внесения в Военно-промышленную комиссию. Ее рассмотрят в первом квартале этого года.

По его словам, если ВПК согласится с концепцией, проект могут включить в основные документы, к примеру, в федеральную космическую программу.

Ранее появилась информация, что к строительству новой орбитальной станции могут приступить уже в 2017 году. Наклонение ее орбиты составит 64,8 градуса против 51,6 градуса у МКС. Благодаря этому появится возможность запускать к новой станции корабли с космодрома Плесецк.

Глава Роскосмоса Олег Остапенко отметил, что для новой станции могут использовать и модули, созданные для МКС. По его словам, создание национальной станции станет для страны "шагом вперед".

Напомним, 14 января на американском сегменте МКС сработали датчики об утечке аммиака, астронавты самостоятельно восстановили системы. Специалисты уже озвучили предполагаемые причины инцидента. По их версии, произошел программный сбой в компьютере, который управлял системой охлаждения. Замеры показали, что концентрация примесей в воздухе сейчас находится в норме.

Накануне NASA опровергло информацию об утечке аммиака в американском сегменте МКС. Нештатная ситуация была связана со скачком давления в охлаждающем контуре.

Представитель агентства Роб Нэвиc заявлял, что в центре управления полетами был замечен рост давления в водяном контуре системы охлаждения, а это могло указывать на возможность утечки аммиака, но подтверждения такой информации у специалистов нет.

В настоящее время на борту космической станции находятся шесть человек: это американцы Барри Уилмор и Терри Верст, итальянка Саманта Кристофоретти, а также россияне Александр Самокутяев, Елена Серова и Антон Шкаплеров.