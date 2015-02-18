К середине века население Земли начнет сокращаться - ученые

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Рост населения Земли в относительно скором будущем может полностью прекратиться и даже смениться убылью. Причиной является низкая рождаемость и старение трудоспособного населения, следует из исследования, опубликованного в Stratfor.

По мнению американского политолога Джорджа Фридмана, директора частной разведывательно-аналитической организации Stratfor, население большинства европейских стран сократится уже через 10-15 лет. Особенно драматичное сокращение Фридман предрек Германии и России.

Но констатацией сокращения темпов роста населения в Европе прогнозы Фридмана не ограничиваются. Он считает, что практически во всех обществах, от самых бедных до самых богатых, рождаемость среди женщин будет снижаться.

Для поддержания стабильности населения рождаемость должна оставаться на уровне 2,1 рождений на одну женщину. Однако в большинстве европейских стран за исключением Ирландии рождаемость значительно ниже.

К концу века рождаемость упадет ниже критической отметки даже в самых бедных странах, например в Бангладеш и Боливии. Ключевым фактором падения рождаемости является увеличение численности городского населения - рождаемость традиционно выше в селах, а не в городах.

Однако, по мнению Фридмана, падение численности населения не окажет существенного влияния на мировую экономику. Несмотря на сокращение численности трудоспособных граждан, общемировой ВВП продолжит расти за счет технического прогресса.

Немаловажным фактором является миграция, которая позволит странам, теряющим население, долгое время оставаться на "плаву". В частности, уже к середине века латино- и афроамериканцы могут составить больше половины населения в США, в связи с низкой рождаемостью белого населения Америки.

При этом Фридман отмечает, что в США, в принципе, неплохо работает программа интеграции мигрантов в существующее сообщество, что позволяет избежать социальных взрывов. А вот в Европе и Японии социальные программы для мигрантов не работают, что может привести к социальным потрясениям. Правда, в случае Японии это не слишком актуально, поскольку Страна восходящего солнца по факту является мононациональной - около 98% населения составляют японцы.

По мнению политолога, экономики развитых стран вынуждены будут перестроиться, чтобы привлечь к какой-либо активной экономической деятельности людей пожилого возраста.