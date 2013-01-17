Ученые выявили ген лидерских качеств

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Специалисты Университет­ского колледжа Лондона открыли последовательность генов, отвечающую за проявление у человека лидерских качеств и навыков руководителя. По их словам, это сделано впервые в мире.

Генная последовательность получила название rs4950, пишет газета РБК Daily. Чтобы выявить этот генотип, специалист в области политэкономии и поведенче­ских наук Ян Эммануэль де Неве и его коллеги изучили данные двух крупных исследований, проведенных в США.

Ученые сопоставили генетические образцы 4 тысяч человек с информацией об их должностях. Генотип rs4950 обнаружился у большинства руководителей. По мнению ученых, он играет важную роль в развитии лидерских навыков и способности брать на себя ответственность.

"Мы не проверяли данные кого-то из известных лидеров, но участники были обычными гражданами США и так или иначе занимали управляющие должности. В ближайшее время мы планируем провести крупномасштабное изучение генома, влияющего на лидерские качества", - рассказал газете Ян Эммануэль де Неве.

Правда, исследователи отмечают, что лидерские качества зависят не только от генетики, но и от воспитания и предыдущих заслуг работников. Поэтому ученые против генетических тестов при приеме на работу.

"Наша работа показала, что те, кто занимает лидерские позиции, на четверть унаследовали эту характеристику. Остальное — это воспитание и окружение. Примерно такие же результаты показали еще несколько исследований, проведенных до нас", — отметил один из авторов исследования, Слава Михайлов из Университетского колледжа Лондона.

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