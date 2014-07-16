Плодовитыми и жирными свиньи стали из-за китайских скотоводов

Исследование, проведенное генетиками, показало, что современные породы свиней являются результатом скрещивания с китайскими в начале XIX века. Об этом говорится в работе, опубликованной в журнале Nature Communications.

Согласно исследованию, в эпоху индустриализации европейцы импортировали китайских свиней и активно скрещивали их с местными породами. В частности, азиатские свиньи привлекали европейских скотоводов качеством мяса, а также повышенным иммунитетом и плодовитостью.

Ученые выявили несколько генов азиатского происхождения, которые отвечают вышеуказанные свойства. Кроме того, исследователи считают, что изначально выбор свиноводов составляли самые жирные свинья, однако затем в приоритете оказались более плодовитые животные.

Дикие кабаны, которые являются предками современных свиней, сформировались как вид в Юго-Восточной Азии четыре миллиона лет назад. Со временем кабаны дошли до Европы и Ближнего Востока, где примерно 13 тысяч лет назад люди одомашнили их.

В Китае свиней приручили лишь 8 тысяч лет назад, и между китайскими и европейскими породами не было никаких контактов вплоть до начала промышленной революции. Однако последние опыты показались, что совокупность генов большинства современных пород свиней являются результатом крупного и долгого искусственного скрещивания.