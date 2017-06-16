"Прогресс МС-06" пристыковался к МКС

Фото: Пресс-служба Роскосмоса

Космический грузовик "Прогресс МС-06" совершил стыковку с модулем "Звезда" российского сегмента Международной космической станции (МКС) в пятницу, 16 июня, сообщает РИА Новости.

Процесс соединения прошел в автоматическом режиме в запланированное время без участия экипажа. Ранее сообщалось, что грузовик был запущен 14 июня на трехступенчатой ракете-носителе "Союз-2.1а" с космодрома Байконур.

Космический корабль доставил на МКС около 2,4 тонны груза – топливо, сжатые газы, воду, средства медицинского обеспечения, аппараты для проведения экспериментов.

Кроме того, на борту перевозчика находятся наноспутники, которые будут самостоятельно организовываться в группы и проводить опыты в открытом космосе. Их запустят в середине августа российские космонавты Федор Юрчихин и Сергей Рязанский. Аппараты разработали сотрудники ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" совместно с молодыми учеными из Юго-Западного государственного университета в Курске.

Также "Прогресс МС-06" привез космонавтам контейнеры с питанием, содержащие сырокопченые колбаски, аджику, горчицу, хрен столовый и 15 килограммов яблок и другие фрукты и овощи.