Школьники смогут изучать астрономию в Московском планетарии

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Школьники пятых-седьмых классов могут посетить занятия астрономического кружка в Московском планетарии, сообщается на сайте "Вечерней Москвы".

Зачисление в кружок происходит по результатам собеседования, чтобы понять действительно ли занятия будут интересны ребенку. При этом, никаких специальных знаний школьнику иметь не нужно.

В кружке занимаются порядка 160–180 детей, каждый год набирается группа около 90 человек. Все занятия проходят раз в неделю с начала октября до конца мая.

На занятиях школьникам читают лекции выпускники МГУ имени Ломоносова, детям постарше – ученые из вуза. Помимо этого ребята посещают большой звездный зал Московского планетария, где они могут наблюдать звездное небо, учиться по нему ориентироваться.