Школьники смогут изучать астрономию в Московском планетарии

Фото: m24.ru/Лидия Широнина
Школьники пятых-седьмых классов могут посетить занятия астрономического кружка в Московском планетарии, сообщается на сайте "Вечерней Москвы".
Зачисление в кружок происходит по результатам собеседования, чтобы понять действительно ли занятия будут интересны ребенку. При этом, никаких специальных знаний школьнику иметь не нужно.
В кружке занимаются порядка 160–180 детей, каждый год набирается группа около 90 человек. Все занятия проходят раз в неделю с начала октября до конца мая.
На занятиях школьникам читают лекции выпускники МГУ имени Ломоносова, детям постарше – ученые из вуза. Помимо этого ребята посещают большой звездный зал Московского планетария, где они могут наблюдать звездное небо, учиться по нему ориентироваться.