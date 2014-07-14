Никель в мобильных телефонах может вызывать аллергию

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Ученые из США доказали, что никель, содержащийся во многих мобильных устройствах и телефонах, может вызывать аллергию. Об этом сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на статью, опубликованную в медицинском журнале Pediatrics.

В отчете медиков приводится случай с 11-летним мальчиком, у которого появились необъяснимые, и на первый взгляд беспричинные, зуд и сыпь. Однако позднее выяснилось, что это была аллергическая реакция на никель, который содержится в его iPad.

Как объяснил лечащий врач ребенка, дерматолог из больницы Rady Children's Hospital, Шэрон Джейкоб, подобная аллергическая реакция не представляет опасности для жизни, но может вызывать болезненные и доставляющие дискомфорт ощущения.

Никель - один из самых аллергенных металлов, тем не менее, он практически незаменим при изготовлении персональных гаджетов. Аллергической реакции можно избежать, если хранить их в специальных чехлах. Однако никель содержится не только в электронных приборах и технике, но может также содержаться в ювелирных украшениях, очках, зажигалках.

Случаи аллергии на никель стали особенно частыми в последнее время: в прошлом десятилетии у 17 % детей, которые прошли специальный тест, была выявлена аллергия на никель, на данный момент эта цифра составляет 25 %.