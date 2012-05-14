Москомспорт планирует создать научную систему отбора олимпийцев

Москомспорт планирует создать в столице научную систему отбора будущих олимпийских чемпионов, сообщает газета "Известия".

Первым шагом на пути к выполнению цели стал заказ на разработку современных методик выявления предрасположенности к различным видам спорта. Искать потенциальных рекордсменов будут, к примеру, при помощи тестов ДНК и дерматоглифических исследований (изучение линий на ладонях и стопах). На создание экспериментальных методик планируется затратить около 10 миллионов рублей.

"В Германии такие тесты устраивают и для воспитанников детских садов", - заявила Кадрия Ахмерова, глава Центра сборных команд и спортивных технологий.

В том случае, если власти сочтут разработки эффективными, лаборатория по тестированию детей откроется в спортивно-диагностическом центре, строящемся на улице Советской Армии в ЦАО. Предполагается, что ее будут посещать дети, которые собираются пойти в спортивные школы города.