Астрономы открыли планету, где идут дожди из драгоценных камней

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Британские астрономы обнаружили необычную планету, на которой по ночам идут "драгоценные" дожди. Капли этих дождей представляют собой рубины и сапфиры, пишет журнал Nature.

Планету HAT-P-7b удалось обнаружить с помощью орбитального телескопа "Кеплер". Она представляет собой газовый гигант наподобие Юпитера, однако расположенный довольно близко к солнцу. На такой планете не может существовать жизнь из-за экстремальных погодных условий и температуры. В ее атмосфере постоянно бушуют ветра, пригоняющие холодные воздушные массы и облака с "ночной" стороны.

Облака на этой планете состоят из корунда. Этот материал является основой для многих драгоценных камней, в том числе, рубинов и сапфиров. Пока эти облака находятся на ночной стороне, корунд может находиться в жидкой форме, насыщая нижние слои атмосферы рубиновыми и сапфировыми каплями.

Ученые предполагают, что местом формирования таких облаков является граница между ночной и дневной сторонами планеты.