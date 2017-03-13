Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Наука

13 марта 2017, 22:32

Ученые из МГУ обнаружили связь между миграцией лягушек и магнитным полем Земли

наука животные

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Ученые биологического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова выяснили, что лягушки могут определять направление своих миграций по магнитному полю Земли, сообщает Агентство "Москва".

Как рассказали в пресс-службе МГУ, брачное поведение бесхвостых амфибий напоминает магнитную компасную ориентацию у птиц.

Биологи установили этот факт, наблюдая за озерными лягушками, которые ежегодно мигрируют из зимовочного водоема в нерестовый пруд. Они впервые установили, что амфибии выбирают место размножения, следуя магнитному полю нашей планеты.

По словам исследователей, каджую осень животные мигрируют на северо-восток, а весной начинают переселяться на юго-запад. Если же лягушек в это время отнести от места обитания в регион без водоемов, то они будут двигаться параллельно линиям миграции, которые использовали там, где жили ранее.

Ученые исключили влияние солнца и звезд на процесс перемещения, проводя опыты в плохую погоду и по ночам.

Исследования были проведены совместно с Научно-исследовательским институтом ядерной физики имени Скобельцына (НИИЯФ) МГУ и программой развития МГУ.


Ученым давно интересен процесс миграции и ориентации животных по магнитному полю Земли, поскольку способность отсутствует у человека. Зато ее обнаружили у многих животных, причем наиболее интенсивно она изучается у птиц.

Исследователи полагают, что изучение такой особенности у амфибий должно дать более интересные результаты, поскольку они самые архаичные позвоночные, живущие на Земле.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать