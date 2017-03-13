Ученые из МГУ обнаружили связь между миграцией лягушек и магнитным полем Земли

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Ученые биологического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова выяснили, что лягушки могут определять направление своих миграций по магнитному полю Земли, сообщает Агентство "Москва".
Как рассказали в пресс-службе МГУ, брачное поведение бесхвостых амфибий напоминает магнитную компасную ориентацию у птиц.
Биологи установили этот факт, наблюдая за озерными лягушками, которые ежегодно мигрируют из зимовочного водоема в нерестовый пруд. Они впервые установили, что амфибии выбирают место размножения, следуя магнитному полю нашей планеты.
По словам исследователей, каджую осень животные мигрируют на северо-восток, а весной начинают переселяться на юго-запад. Если же лягушек в это время отнести от места обитания в регион без водоемов, то они будут двигаться параллельно линиям миграции, которые использовали там, где жили ранее.
Ученые исключили влияние солнца и звезд на процесс перемещения, проводя опыты в плохую погоду и по ночам.
Исследования были проведены совместно с Научно-исследовательским институтом ядерной физики имени Скобельцына (НИИЯФ) МГУ и программой развития МГУ.
Ученым давно интересен процесс миграции и ориентации животных по магнитному полю Земли, поскольку способность отсутствует у человека. Зато ее обнаружили у многих животных, причем наиболее интенсивно она изучается у птиц.
Исследователи полагают, что изучение такой особенности у амфибий должно дать более интересные результаты, поскольку они самые архаичные позвоночные, живущие на Земле.