Московские этнографы открыли неизвестное племя в Южной Америке

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В ходе экспедиции в Боливию и Перу сотрудники московского Музея кочевой культуры совершили важное научное открытие, передает пресс-служба столичного правительства. Специалистам удалось обнаружить на территории Южной Америки неизвестных ранее кочевников.

Племя обитает на высоте четырех тысяч метров в Андах на испещренном вулканами высокогорном плато Альтиплано.

Кочевники принадлежат к индейским народам кечуа и аймара и существуют небольшими семейными группами. Они пасут стада лам, которые насчитывают от 80 до 800 голов, и торгуют солью, так как земля Альтиплано богата солончаками. В поисках лучших пастбищ этот народ кочует на сравнительно небольшие расстояния в 80–100 километров (это два-три дня пути).

"До нас никто в мире не занимался изучением кочевников земли Альтиплано. Даже ведущие этнографы Южной Америки, к которым мы обращались за помощью, не могли сказать наверняка, есть ли семьи кочевников в Андах", – пояснил глава экспедиции Константин Куксин.

Российские исследователи нашли этому феномену два объяснения. С одной стороны, кочевники живут в труднодоступных местах, а с другой – большинство этнографов всецело заняты наследием инков и малочисленные племена просто не замечают.

В данный момент в Музее кочевой культуры в Лефортове (улица Авиамоторная, дом 30а, корпус 1) готовится к открытию новая экскурсионная программа, посвященная загадочным кочевникам Альтиплано.

В прошлом году экспедиция института археологии РАН обнаружила частный арсенал XVI века во время раскопок в районе Звенигорода, где будет построена одна из развязок Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД).

Во время раскопок было обнаружено примерно 60 оснований деревянных строений. В западной части участка археологи нашли большое подвальное помещение, обшитое деревом, где и располагался частный арсенал. Здесь хранились в кожаных чехлах шлемы, фрагменты кольчуг, детали ножен, сабель, боевые пояса и стрелы.