Высшее образование приводит к набору лишнего веса – ученые

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Американские ученые выявили взаимосвязь между учебой в колледже или в университете с набором лишнего веса: в среднем, каждый выпускник высших учебных заведений поправляется на 4,5 килограмма, сообщает Journal of Nutrition Education and Behavior.

К такому выводу ученые пришли, наблюдая за здоровьем более ста студентов, учившихся в университете Вермонта. Поступая в вуз, отмечают ученые, 23 процента участников исследования уже страдало ожирением, а их средний вес в среднем составлял 66 килограмм. Однако, во время учебы средний вес участников эксперимента увеличился до 71 килограмма, а число выпускников, страдающих от ожирения, выросло до 41 процента. Большую часть лишнего веса студенты приобретали на первом курсе, а остальной – в течение 2–4 курсов.

Ученые отметили, что лишь 15 процентов студентов уделяло зарядке рекомендованное ВОЗ время, а также придерживалось здорового питания. Большая часть учащихся употребляла нездоровую пищу и почти не ела фруктов и овощей.