Планетоход Curiosity достиг своей главной цели на Марсе

Марсоход Curiosity. Фото: nasa.gov

Марсоход Curiosity достиг главной цели своей миссии - горы Эолида в центре кратера Гейл. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте NASA.

По словам директора отдела планетологии NASA Джима Грина, аппарат открыл "новую главу в изучении красной планеты". Теперь марсоходу предстоят масштабные исследования. Он начнет их с нижнего склона горы, где возьмет образцы грунта. Выполнение миссии начнется уже на следующей неделе.

Как отметил Грин, гора Эолида вызывает большой интерес у исследователей с точки зрения поиска новых пород, которые могут помочь в составлении представления о геологической структуре Марса.

Марсоход приземлился на поверхности красной планеты в районе кратера Гейла в августе 2012 года. С тех пор аппарат занимается изучением радиации, атмосферы, горных пород и климата Марса. По мере того как марсоход перемещался по стенам кратера, он с помощью специального манипулятора собирал пробы грунта, занесенного в кратер миллиарды лет назад.

Отметим, что на борту аппарата около 10 научных приборов, включая российский детектор ДАН (Динамическое альбедо нейтронов), разработанный в Лаборатории космической гамма-спектроскопии Института космических исследований РАН.

Проект обошелся в 2,5 млрд долларов. Марсоход, весящий 1 тонну, должен работать в течение 2 земных лет. Однако ученые надеются, что Curiosity прослужит значительно дольше, поскольку изотопные электрогенераторы на основе плутония будут снабжать аппарат энергией в течение 14 лет.

Curiosity - уже четвертый марсоход, запущенный Nasa, однако он по своим размерам и возможностями значительно превосходит своих предшественников. Напомним, с 2004 года на поверхности Марса работает аппарат Opportunity. Связь с его марсоходом-близнецом Spirit была потеряна в 2010 году.