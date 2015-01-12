Пандам грозит массовое вымирание из-за изменения климата

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Западные экологи считают, что численность больших панд может массово сократиться из-за климатических изменений. Результаты исследований опубликованы на сайте New Scientist.

Ученые предрекают, что уже к 2070 году численность панд может уменьшиться вдвое, ведь будут потеряны до 71% площадей мест обитания этих животных. Оставшиеся же ареалы будут слишком удалены друг от друга.

Исследователи сделали такие неутешительные выводы после моделирования. В нем было предусмотрено постепенное повышение средней температуры на один градус к 2100 году. Кроме того, учитывается и наращивание темпов дорожного и городского строительства в естественных местах обитания панд в Китае. Там вырубается бамбук, которым питаются животные.

Отметим, что большая панда относится к исчезающим видам, а также является символом Всемирного фонда дикой природы. Животное обитает в горных регионах центрального Китая. По некоторым данным, в неволе и естественных условиях находятся не более двух тысяч больших панд.

Напомним, что не так давно в столичном зоопарке поселилась родственница большой панды - красная панда по имени Зэн, которую доставили в Московский зоопарк из Дублина. В дикой природе красная панда питается бамбуком, но поскольку в Москве бамбук не растет, в зоопарке зверька кормят бамбуковым печеньем, горстки печенья ей хватает на целый день.