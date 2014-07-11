Любой житель Земли сможет проголосовать за название для экзопланеты

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Предложить свое название для экзопланет сможет любой человек в мире. Международный астрономический союз открыл конкурс по поиску имен для далеких небесных тел под названием NameExoWorlds.

Предлагать названия будут члены астрономических клубов, а все остальные смогут отдать голос за понравившиеся названия для некоторых из недавно открытых 305 планет. Имена-победители для 20 или 30 экзопланет объявят уже в 2015 году.

Новый конкурс по поиску названия для экзопланет будет распространяться на космические тела, обнаруженные до 2008 года. Обычно экзопланетам даются "скучные" наименования, состоящие из набора букв и цифр, например, HD 183263 b.

Имена-победители не заменят уже существующие научные обозначения, но будут опубликованы в качестве общественных наименований.

Конкурс NameExoWorlds – это краудсорсинговый проект, а Международный астрономический союз с 1919 официально выдает имена новым космическим объектам. Именно эта группа в 2006 году отнесла Плутон к карликовым планетам.Специалисты союза вели споры относительно именования ближайшей к Солнечной системе планеты Альфа Центавра B b. В апреле в ходе конкурса было решено назвать небесное тело Albertus Alauda.