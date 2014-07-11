Аномально большую и яркую луну можно будет наблюдать в ночь на 12 июля

В ночь на 12 июля на небе будет наблюдаться суперлуние

В ночь с 11 на 12 июля можно будет наблюдать суперлуние, сообщает "Мир 24". Спутник Земли в это время будет казаться аномально большим и ярким.

Данное явление происходит при совпадении полнолуния или новолуния с моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Когда Луна находится в перигее (ближайшей к Земле точке орбиты спутника), она выглядит на 14% больше и на 30% ярче, чем при прохождении апогея, то есть наиболее удаленной точки.

В этом году ученые прогнозируют еще два суперлуния - 10 августа и 9 сентября. Причем утверждается, что в ночь с 10 на 11 августа можно будет наблюдать самую большую и яркую Луну в этом году.

Земной спутник будет на максимально близком расстоянии от нашей планеты по сравнению с его удаленностью в другие годы - чуть более 356 тысяч километров. По расчетам астрономов, сближение небесных тел начнется 8 августа, а уже 12 августа Луна пойдет "на убыль".