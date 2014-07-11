МКС поднимет свою орбиту почти на 2 километра

Фото: www.mcc.rsa.ru
Международная космическая станция (МКС) 11 июля поднимет свою орбиту почти на 2 километра для стыковки с кораблем "Прогресс М-24М", сообщает "Интерфакс".
Поднимать орбиту станция будет с помощью двигателей модуля "Звезда". Они будут включены в 18:53 мск и проработают 1 минуту 7 секунд.
Таким образом, орбита увеличится до 416,6 километров. Добавим, что запуск "Прогресса" запланирован на 24 июля.
История вопросаМКС - пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс. Это совместный международный проект, в котором участвуют 15 стран: Бельгия, Бразилия, Германия, Дания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Россия, США, Франция, Швейцария, Швеция и Япония.
Первый элемент был запущен 20 ноября 1998 года - функционально-грузовой блок "Заря". Сейчас в состав МКС входит 14 основных модулей, планируется подключить еще четыре. Основное назначение МКС - исследования и эксперименты.