МКС поднимет свою орбиту почти на 2 километра

Фото: www.mcc.rsa.ru

Международная космическая станция (МКС) 11 июля поднимет свою орбиту почти на 2 километра для стыковки с кораблем "Прогресс М-24М", сообщает "Интерфакс".

Поднимать орбиту станция будет с помощью двигателей модуля "Звезда". Они будут включены в 18:53 мск и проработают 1 минуту 7 секунд.

Таким образом, орбита увеличится до 416,6 километров. Добавим, что запуск "Прогресса" запланирован на 24 июля.