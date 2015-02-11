Канадские ученые усомнились в существовании Большого взрыва

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Канадские ученые выдвинули предположение, что Вселенная произошла не в результате Большого взрыва. По мнению исследователей, она не имеет начала и конца, а возникновение галактик, квазаров и других объектов во Вселенной ученые объяснили с позиций квантовой механики, пишет Daily Mail.

В настоящее время общепринятой является теория относительности Эйнштейна. Согласно ее положениям, возраст Вселенной составляет примерно 13,8 миллиарда лет, а сама она возникла из бесконечно малой точки в ходе Большого взрыва.

Ученые предложили новую версию: заменили классические геодезические траектории (линии, соединяющие точки на поверхности кратчайшим путем) на квантовые траектории Бома. Таким образом, если следовать этой гипотезе, Вселенная не имеет ни начала, ни конца, а Большого взрыва никогда не происходило. По мнению создателей теории, вещество во Вселенной лишь проходит различные "этапы эволюции", создавая все новые и новые формы материи.

Вместе с тем, пока неясно, как согласовываются с новой теорией реликтовое излучение Вселенной (оставшееся со времен Большого взрыва) и ее расширение.

Отметим, что согласно теории Большого взрыва, примерно 13,8 миллиарда лет назад все вещество во Вселенной было сжато в сингулярность - то есть точку бесконечно малого радиуса. Что происходило с веществом в этой точке - современная наука пока объяснить не может, поскольку физические законы не работают для вещества с бесконечной плотностью. Также неизвестно, что послужило катализатором Большого взрыва. Дальнейшие события описываются теорией Большого взрыва и объясняют возникновение галактик, звезд и планет.

Кроме того, теория относительности не дает ответа на вопрос, что существовало до того, как вещество во Вселенной "собралось" в сингулярность. Знаменитый британский ученый Стивен Хокинг, отвечая на этот вопрос, заявил, что "эта проблема больше относится к религии, чем к науке".