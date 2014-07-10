Американцы разработали новый метод обнаружения солнечных частиц

Фото: ИТАР-ТАСС

Американские ученые разработали новый метод обнаружения солнечных частиц. Астрономам удалось "засечь" поток медленных нейтронов от Солнца при помощи искусственного спутника Меркурия, сообщает официальный сайт NASA.

Зонд "Мессенджер", находящийся на орбите Меркурия, передал на Землю данные о потоке нейтронов, образовавшихся в ходе вспышки на противоположной от Земли стороне Солнца.

Провести подобные измерения на Земле невозможно, поскольку время жизни нейтрона составляет около 15 минут, и такие частицы просто не успевают "долететь" до нашей планеты. Отметим, что если бы скорость медленных нейтронов была равна скорости света - исследование удалось бы провести в земных условиях. Тогда нейтроны достигли бы земной атмосферы за 8 с небольшим минут.

Помимо обнаружения собственно нейтронов, астрономам удалось зарегистрировать процесс их образования.

Значение нового открытия пока остается неясным. Yе исключено, что обнаружение медленных нейтронов сыграет свою роль при проверке существующих теорий возникновения Вселенной и образования звезд.