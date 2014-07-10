Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Наука

10 июля 2014, 15:15

Американцы разработали новый метод обнаружения солнечных частиц

наука астрономия НАСА частицы

Фото: ИТАР-ТАСС

Американские ученые разработали новый метод обнаружения солнечных частиц. Астрономам удалось "засечь" поток медленных нейтронов от Солнца при помощи искусственного спутника Меркурия, сообщает официальный сайт NASA.

Зонд "Мессенджер", находящийся на орбите Меркурия, передал на Землю данные о потоке нейтронов, образовавшихся в ходе вспышки на противоположной от Земли стороне Солнца.

Провести подобные измерения на Земле невозможно, поскольку время жизни нейтрона составляет около 15 минут, и такие частицы просто не успевают "долететь" до нашей планеты. Отметим, что если бы скорость медленных нейтронов была равна скорости света - исследование удалось бы провести в земных условиях. Тогда нейтроны достигли бы земной атмосферы за 8 с небольшим минут.

Помимо обнаружения собственно нейтронов, астрономам удалось зарегистрировать процесс их образования.

Значение нового открытия пока остается неясным. Yе исключено, что обнаружение медленных нейтронов сыграет свою роль при проверке существующих теорий возникновения Вселенной и образования звезд.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать