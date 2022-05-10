Ученые разработали робота-повара, способного оценивать блюда на вкус

Исследователи из Кембриджского университета создали робота, способного чувствовать вкус: он определяет, насколько соленый продукт, с помощью специальных датчиков. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Роботизировать приготовление пищи инженеры пытаются уже много лет. С полным правом назвать техноповарами можно, например, промышленные линии, выпускающие пироги, пельмени или мороженое. Такие комплексы существуют очень давно, и подавляющее большинство продуктов, которое можно купить сегодня в магазине, производятся именно на них.

Все же считать это настоящим поварским искусством сложно, поскольку подход здесь не индивидуальный, а конвейерный и при этом узкоспециализированный. Сегодня разработчики пытаются создать машины, способные готовить самые разнообразные блюда. Причем они должны быть такого размера, чтобы их можно было бы разместить на кухне – в собственной квартире или хотя бы в ресторане. Вариантов на рынке существует довольно много, однако большинство из них не предназначено для частного использования.



Роботы-повара нужны, чтобы привлекать внимание к предприятиям общественного питания. Стоит только объявить о том, что в каком-то кафе пиццу готовит специальный механизм, как посещаемость заведения вырастает в разы.



На сегодняшний день подобная кухня – это шоу, аттракцион, и инженеры в основном заботятся о его функциональной части: как устройство измельчает овощи, перемешивает ингредиенты и пользуется плитой. Но самое удивительно в том, что ни одна машина до сих пор не умеет оценивать результат получившегося блюда. Все, что они могут, – точно соблюдать количество продуктов и дозировку приправ, но по-настоящему почувствовать вкус они не способны. Именно поэтому инженеры из Кембриджа взялись за эту задачу.



Вкус – это сочетание молекул химических веществ, которые человек может ощущать языком. Например, вещество под названием капсаицин отвечает за остроту перца, некоторые аминокислоты позволяют нам почувствовать вкус "умами", различные сахара дают сладость, а хлорид натрия делает пищу соленой.

Но если человеческие вкусовые сосочки способны мгновенно распознать все эти оттенки сразу, то роботу обычно требуется провести несколько продолжительных тестов, чтобы хотя бы примерно оценить концентрацию тех или иных молекул. Для получения более-менее полной картины потребуется столько времени, что блюдо успеет остыть или даже испортиться. По этой причине создатели робота решили ограничиться только одним вкусом: соленым. Так быстрее.

Специальный датчик, реагирующий на молекулы хлорида натрия, разместили на конце механической руки-манипулятора. Робот погружает его в разные части тарелки, оценивая среднее содержание соли в блюде.



Для опыта авторы приготовили несколько вариантов омлета с помидорами, в каждом из которых были разные пропорции яиц и томатов.



Механический повар измерил соленость блюд, после чего инженеры сымитировали процесс жевания, тщательно перемешав каждый из омлетов блендером – и он продегустировал "пережеванную" еду. Результатом таких замеров стала так называемая вкусовая карта, ориентируясь на которую робот сможет оценивать вкус блюд почти по человеческим меркам.



Робот-дегустатор – это пока не полноценная машина для приготовления пищи. Инженеры построили всего лишь концепт, обладающий только одной функцией – чувствовать соль. Но на основе этой разработки они планируют создать серию датчиков, чувствительных к разным молекулам, а затем объединить их в одно компактное устройство – "электронный язык".

Его можно будет устанавливать на уже существующих кухонных роботах, чтобы они могли дегустировать блюда прямо во время приготовления. Многие датчики современных машин превосходят наши органы чувств: слышат лучше, видят дальше, ощущают электромагнитные волны и тонкие колебания температуры. Возможно, со временем и вкусовые рецепторы роботов станут намного лучше человеческих. Хотя...