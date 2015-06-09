Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 июня 2015, 16:11

Наука

Птица дубровник оказалась под угрозой исчезновения из-за китайских гурманов

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Птица дубровник, некогда широко распространенная в Азии, оказалась под угрозой вымирания. Этим представителем семейства овсянковых интересуются китайские гурманы, в результате птиц практически поголовно истребили, сообщает The Guardian.

За 30 лет популяция дубровника сократилась на 90 процентов. Птицу уже практически не встретить в Восточной Европе, Японии и России.

Основной причиной сокращения популяции дубровника является незаконная охота, проще говоря, браконьерство. В Китае мясо этой птицы является деликатесом, в результате миллионы особей ежегодно истребляются и продаются на черном рынке.Так, в 2001 году только в одной провинции Гуандун был съеден миллион дубровников.

Впрочем, ситуация с дубровником не является чем-либо необычным. В конце XIX века таким образом был истреблен американский странствующий голубь.

До этого в результате неконтролируемой охоты вымерли маврикийский дронт и стеллерова корова. Под угрозой находится существование амурского тигра.

наука китай дубровник жизнь в мире деликатесы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика